Аграрии Тюменской области засеяли около девяносто тысяч гектаров пашни

фото департамент АПК Тюменской области фото департамент АПК Тюменской области

Яровой сев зерновых и зернобобовых культур на 17 мая проведен на площади 87,6 тыс. га. В их числе горох, пшеница, однолетние травы и технические культуры, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

К работам приступили во всех районах, кроме Уватского.

Частично ведется посадка картофеля и овощей. 989 га картофеля посадили в Заводоуковском городском округе, Нижнетавдинском, Омутинском, Тюменском, Упоровском и Ялуторовском районах.

Посев овощей провели в Заводоуковском городском округе, Нижнетавдинском, Тюменском, Упоровском и Ялуторовском районах. Общая площадь составила 337 га.

Все районы области за исключением Уватского, ведут боронование. Работы проведены на 680 тыс. га, что составляет 80 % от общей площади.

Также сельхозпредприятия вносят минеральные удобрения.

Для обеспечения высева здоровых семян проводится их обеззараживание. Из запланированных 133 тыс. тонн обработано более 109 тыс. тонн - 80% от плана.

Посев зерновых и зернобобовых культур, технических, картофеля и овощей планируется завершить в оптимальные агротехнические сроки.