  • 17 мая 201817.05.2018четверг
  • USD62,3033
    EUR73,7796
  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер западный

Аграрии Тюменской области засеяли около девяносто тысяч гектаров пашни

Экономика, 18:16 17 мая 2018

фото департамент АПК Тюменской области

Яровой сев зерновых и зернобобовых культур на 17 мая проведен на площади 87,6 тыс. га. В их числе горох, пшеница, однолетние травы и технические культуры, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. 

К работам приступили во всех районах, кроме Уватского.

Частично ведется посадка картофеля и овощей. 989 га картофеля посадили в Заводоуковском городском округе, Нижнетавдинском, Омутинском, Тюменском, Упоровском и Ялуторовском районах.

Посев овощей провели в Заводоуковском городском округе, Нижнетавдинском, Тюменском, Упоровском и Ялуторовском районах. Общая площадь составила 337 га.

Все районы области за исключением Уватского, ведут боронование. Работы проведены на 680 тыс. га, что составляет 80 % от общей площади.

Также сельхозпредприятия вносят минеральные удобрения.

Для обеспечения высева здоровых семян проводится их обеззараживание. Из запланированных 133 тыс. тонн обработано более 109 тыс. тонн - 80% от плана.

Посев зерновых и зернобобовых культур, технических, картофеля и овощей планируется завершить в оптимальные агротехнические сроки.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# посевная кампания , Тюменская область

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:32 17.05.2018Карта AlfaTravel – самое выгодное предложение для любителей путешествий
18:40 17.05.2018Банк России: выплата по европротоколу увеличится в два раза
18:16 17.05.2018Аграрии Тюменской области засеяли около девяносто тысяч гектаров пашни
17:43 16.05.2018Ярмарка тюменских производителей пройдет в Надыме