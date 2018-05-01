18 мая - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в бутик-отеле Green Houseг (ул.Николая Фёдорова, 9) начнется областная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы гематологии".

В Тюмени в 10 часов в физико-математической школе начнется подписание соглашение о дальнейшем сотрудничестве с представителями колледжа из Швейцарии.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется брифинг начальника управления дополнительного образования и воспитания департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Оксаны Савиновой "Участвуем в ключевых федеральных проектах Года добровольца!".

В Тюмени в 11 часов в департаменте образования и науки Тюменской области начнется церемония награждения победителей и призеров конкурса детских рисунков "Профессия геолог".

В Тюмени в 11 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20, Малый зал) начнется заседание межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в отношении домов, расположенных ул. Судостроителей, 11, ул. Камчатская, 57, ул. Камчатская, 63.

В Тюмени в 13 часов перед зданием главного корпуса Тюменского ГМУ (ул. Одесская, 54) начнется торжественная посадка Аллеи выпускников.

В Тюмени в 14 часов в ТИУ (ул. Мельникайте, 70, актовый зал) начнется международный фестиваль молодежи и студентов "Поколение без границ".

В Тюмени в 14 часов 30 минут в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся открытые чемпионат и первенство города по скалолазанию.

В Тюмени в 15 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется финал венчурного акселератора "G100k".

В Тюмени в 16 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова начнется открытие выставочного проекта "Шедевры художественной коллекции".

В Тюмени в 17 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется открытие выставки "Бессмертный полк" Остапа Шруба".

В Тюмени в 17 часов в Доме печати (Осипенко, 81) начнется открытие фестиваля креативной урбанистики "Точка сборки".

В Тюмени пройдет отчетно-выборочная конференция СБР.

В муниципальных образованиях Тюменской области пройдет всероссийская акция "На работу на велосипеде".

В Тобольске продолжится XXIV спартакиада инвалидов Тюменской области.

В Тюменском районе в КСК "Олимпия" пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту.

В Тюмени на стадионе "Геолог" пройдет первенство Тюменской области по волейболу среди девушек 2004-2005 гг.р.

Этот день в истории:

1704 - введена в строй морская крепость Кроншлот (с 1723 - Кронштадт), которую основал Петр I.

1830 - в США начато промышленное производство первых газонокосилок.

1888 - в США впервые продемонстрирована первая граммофонная пластинка.

1896 - в Санкт-Петербурге на Невском проспекте открылся первый в России кинотеатр.

1923 - французский инженер Антуан Барнай получил патент на телефон с дисковым набором номера.

1935 - самый крупный в мире советский самолет АНТ-20 "Максим Горький", построенный в 1934 году в единственном экземпляре для агитационных целей, во время демонстрационного полета столкнулся с самолетом сопровождения. Погибли около полусотни пассажиров и членов экипажа.

1954 - вступила в силу Европейская конвенция по правам человека.

1977 - в Женеве подписана Конвенция о запрещении использования средств воздействия на природную среду.