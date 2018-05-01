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День призывника прошел в Тюменском районе

Общество, 08:06 19 мая 2018

фото: управление информационной политики и информатизации Тюменского района

"День призывника" прошел на берегу озера Андреевское. Будущие солдаты и школьники, которые проходят обучение в специализированных группах добровольной подготовки к военной службе, смогли оценить условия проживания в казармах и задать вопросы военному комиссару. 

Показательные выступления курсантов Тюменского высшего военно-инженерного училища, интерактивные площадки и танкодром, заинтересовали ребят, считают организаторы. 

Напомним, во время весеннего призыва в Вооруженные силы России отправились более 100 жителей Тюменского района, пишет "Мегатюмень". 

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