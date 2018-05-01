Участники отборочного этапа VI национального чемпионата "Молодые профессионалы-2018" оценили детский технопарк

фото из архива. ДТиС "Пионер" фото из архива. ДТиС "Пионер"

Участники конкурса "Молодые профессионалы" посетили детский технопарк "Кванториум" в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Гостям показали классы по направлениям "Автоквантум", "Промышленный дизайн", "Робоквантум", "IT-квантум" и "Аэроквантум". Преподаватели рассказали про обучение в своих группах, показали собранные ребятами модели, например, управляемые квадрокоптеры, роботы на основе Lego и другие.

Напомним, что отборочный этап VI национального чемпионата "Молодые профессионалы-2018" стартовал в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса и продлится до 26 мая.