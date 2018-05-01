  • 19 мая 201819.05.2018суббота
  • USD61,9408
    EUR73,1769
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер юго-восточный

Участники отборочного этапа VI национального чемпионата "Молодые профессионалы-2018" оценили детский технопарк

Общество, 09:54 19 мая 2018

фото из архива. ДТиС "Пионер"

Участники конкурса "Молодые профессионалы" посетили детский технопарк "Кванториум" в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер". 

Гостям показали классы по направлениям "Автоквантум", "Промышленный дизайн", "Робоквантум", "IT-квантум" и "Аэроквантум". Преподаватели рассказали про обучение в своих группах, показали собранные ребятами модели, например, управляемые квадрокоптеры, роботы на основе Lego и другие. 

Напомним, что отборочный этап VI национального чемпионата "Молодые профессионалы-2018" стартовал в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса и продлится до 26 мая.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:01 19.05.2018Антон Машуков: форум InnoWeek-2018 будет интересным и насыщенным
09:54 19.05.2018Участники отборочного этапа VI национального чемпионата "Молодые профессионалы-2018" оценили детский технопарк
08:06 19.05.2018День призывника прошел в Тюменском районе
21:16 18.05.2018Леопард Алекса, пострадавшая от браконьеров, принесла потомство