20 мая - события дня

В Тюмени в 10 часов на площади 400-летия Тюмени начнут работу площадки городского фестиваля "Жара".

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется третий областной форум "Семья".

В Тюмени в 10 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся финальные состязания в дисциплине "трудность", испытания в дисциплине "скорость" в рамках чемпионата и первенства города по скалолазанию.

В Тюмени в 10 часов в центре "Ребячья республика" начнутся областные спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры".

В Тюмени в 11 часов на верхнем поле стадиона "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнутся финальные игры детско-юношеского турнира по футболу "Кубок Евгения Савина". В 14 часов начнется награждение победителей.

В Тюмени в 15 часов 30 минут на парковке ТРЦ "Тюмень Сити Молл" начнется пресс-подход, посвященный первой серии фестиваля "Экстрим ЭКСПО-2018".

В Тюмени на стадионе "Геолог" и в легкоатлетическом манеже продолжатся соревнования по легкой атлетике в рамках спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области.

В Тюмени в СОК "Здоровье" и СК "Центральный" пройдут соревнования по волейболу в рамках спартакиады трудовых коллективов Тюменской области.

В Тюмени в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) пройдет турнир по спортивным бальным танцам "Танцевальная Сибирь-2018".

Этот день в истории:

1185 - на реке Каяле произошло сражение русских полков под руководством новгород-северского князя Игоря Святославовича и его брата Всеволода с войском половецкого хана Кончака. Это событие отражено в "Слове о полку Игореве".

1873 - в Петербурге прошла первая публичная демонстрация электрической лампы для уличного освещения.

1939 - компания "Пан Американ" начала доставку авиапочты через Атлантический океан.

1960 - состоялся первый полет спортивного реактивного самолета Як-30.

1964 - состоялся первый полет сельскохозяйственного самолета Ан-2М.

1965 - открыт московский аэропорт Домодедово.

2003 - в Боливии найдены 400 древнейших гигантских наскальных рисунков.