21 мая - события дня

В Тюмени в 12 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20, каб. 804) начнется пресс-конференция по организации велопарада в Тюмени. Спикеры: заместитель главы администрации города Максим Афанасьев, руководитель управы Калининского округа Владимир Кильтау, председатель федерации велоспорта-шоссе, велоспорта-трек, велоспорта-маунтинбайк Тюменской области Юрий Баранчук.

В Тюмени в Тюменском президентском кадетском училище пройдет первенство Вооруженных сил Российской Федерации по полиатлону среди общеобразовательных организаций и кадетских корпусов Министерства обороны РФ.

В п. Новотарманский в 16 часов начнется акция "Посади свое дерево".

В Ишиме в 12 часов в Ишимском медицинском колледже (ул. Ленина, 56) начнется тренинг "К карьере готов!".

В с. Уват в 12 часов на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Иртыш" (ул.Дорожная, 7, конференц-зал) начнется ярмарка вакансий рабочих мест для несовершеннолетних граждан.

Этот день в истории:

1864 - в Москве открыт первый в России зоологический сад.

1904 - в Париже основана Международная Федерация футбола – ФИФА.

1928 - Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.

1942 - для гвардейских частей и соединений Красной армии учреждены нагрудный знак "Гвардия" и гвардейское знамя части.

2003 - в Испании найдено погребение древней цивилизации, которому 350 тыс. лет. Речь идет о самом древнем следе захоронения, обнаруженном когда-либо в мире. До этого археологам было известно лишь о существовании погребений, которые были сделаны около 100 тыс. лет до нашей эры.