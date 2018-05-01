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Школьники Тюменского района поделились мечтами о развитии родных сел

Общество, 11:34 19 мая 2018

Фото из архива администрации Тюменского района

Подведены итоги конкурса сочинений "Мой район в будущем". В нем приняли участие ребята из 15 школ Тюменского района.

Ученические работы были представлены в разных жанрах: сочинения, эссе, репортажи, дневниковые записи, этюды, очерки. Конкурс проводился по трем номинациям. В каждой жюри определило своих победителей и призеров.

Среди учащихся 5-7 классов 1 место поделили пятиклассник Максим Мартюченко и шестиклассница Мария Ситникова из Винзилинской средней школы им. Ковальчука. На втором и третьем - Полина Моисеева и Дарья Воробьева из 6 класса этой же школы, пишет "АиФ - Западная Сибирь". 

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