Школьники Тюменского района поделились мечтами о развитии родных сел

Фото из архива администрации Тюменского района Фото из архива администрации Тюменского района

Подведены итоги конкурса сочинений "Мой район в будущем". В нем приняли участие ребята из 15 школ Тюменского района.

Ученические работы были представлены в разных жанрах: сочинения, эссе, репортажи, дневниковые записи, этюды, очерки. Конкурс проводился по трем номинациям. В каждой жюри определило своих победителей и призеров.

Среди учащихся 5-7 классов 1 место поделили пятиклассник Максим Мартюченко и шестиклассница Мария Ситникова из Винзилинской средней школы им. Ковальчука. На втором и третьем - Полина Моисеева и Дарья Воробьева из 6 класса этой же школы, пишет "АиФ - Западная Сибирь".