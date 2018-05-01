О критериях отбора проектов на конкурс грантов “MyART” рассказали эксперты
Тюменцам раскрыли секреты успешной презентации проектов. На вопросы претендентов на получение грантов для реализации творческих проектов “MyART” ответили эксперты мультицентра "Моя территория" и МТЦ "Космос".
Встреча прошла в Молодежном театральном центре "Космос". Потенциальным грантообладателям рассказали о критериях оценки проектов и успешной защиты. Эксперты озвучили самые часто задаваемые вопросы по “MyART”, а также объяснили, как продвигать проект и находить партнеров.
Общий грантовый фонд конкурса на реализацию творческих проектов “MyART” – 2 млн. рублей. Каждый участник может претендовать на сумму от 50 до 500 тыс. рублей, пишет "Мой портал".
Претенденты на грант могут проконсультироваться у менеджера по работе с творческими сообществами МТЦ "Космос" Ольги Городиской + 7 (922) 079-09-00 или написать.
Заявки на конкурс грантов принимают до 25 мая.