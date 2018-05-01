О критериях отбора проектов на конкурс грантов “MyART” рассказали эксперты

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцам раскрыли секреты успешной презентации проектов. На вопросы претендентов на получение грантов для реализации творческих проектов “MyART” ответили эксперты мультицентра "Моя территория" и МТЦ "Космос".

Встреча прошла в Молодежном театральном центре "Космос". Потенциальным грантообладателям рассказали о критериях оценки проектов и успешной защиты. Эксперты озвучили самые часто задаваемые вопросы по “MyART”, а также объяснили, как продвигать проект и находить партнеров.

Общий грантовый фонд конкурса на реализацию творческих проектов “MyART” – 2 млн. рублей. Каждый участник может претендовать на сумму от 50 до 500 тыс. рублей, пишет "Мой портал".

Претенденты на грант могут проконсультироваться у менеджера по работе с творческими сообществами МТЦ "Космос" Ольги Городиской + 7 (922) 079-09-00 или написать.

Заявки на конкурс грантов принимают до 25 мая.