  • 19 мая 201819.05.2018суббота
  • USD61,9408
    EUR73,1769
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер юго-восточный

О критериях отбора проектов на конкурс грантов “MyART” рассказали эксперты

Общество, 12:24 19 мая 2018

фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцам раскрыли секреты успешной презентации проектов. На вопросы претендентов на получение  грантов для реализации творческих проектов “MyART” ответили эксперты мультицентра "Моя территория" и МТЦ "Космос". 

Встреча прошла в Молодежном театральном центре "Космос". Потенциальным грантообладателям рассказали о критериях оценки проектов и успешной защиты. Эксперты озвучили самые часто задаваемые вопросы по “MyART”, а также объяснили, как продвигать проект и находить партнеров.

Общий грантовый фонд конкурса на реализацию творческих проектов “MyART” – 2  млн. рублей. Каждый участник может претендовать на сумму от 50 до 500 тыс. рублей, пишет "Мой портал".

Претенденты на грант могут проконсультироваться у менеджера по работе с творческими сообществами МТЦ "Космос" Ольги Городиской + 7 (922) 079-09-00 или написать

Заявки на конкурс грантов принимают до 25 мая.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:00 19.05.2018Тюменцам нужны лайки для победы в Российской студвесне
14:15 19.05.2018Жителей Тюменской области приглашают в музеи
13:14 19.05.2018"Школу животновода" прошли исетские фермеры
12:24 19.05.2018О критериях отбора проектов на конкурс грантов “MyART” рассказали эксперты