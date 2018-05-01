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"Школу животновода" прошли исетские фермеры

Общество, 13:14 19 мая 2018

admtyumen.ru

Обучение в "Школе животновода" прошли владельцы личных подсобных хозяйств и мини-ферм в Исетском районе. 

Животноводам рассказали о нюансах внедрения электронного ветеринарного сертификата и требованиях к качеству молока.

Как рассказала директор института повышения квалификации и переподготовки кадров аграрного университета Северного Зауралья Татьяна Ахтариева, главная цель образовательной программы - помочь селянам адаптироваться к условиям работы в молочной отрасли. 

"Качество молока не всегда устраивает производителей. Поэтому основными темами занятий стали кормление и содержание животных в личных подсобных хозяйствах, профилактика заболеваний и соблюдение саниторно-эпидемиологических норм доения крупного рогатого скота, а также требования ГОСТа к качеству сырого молока. Новыми знаниями, полученными в "Школе животновода", ее выпускники поделятся с членами своих хозяйств", - пояснила она.

В настоящее время в Тюменской области разрабатывается положение "О товарном подворье", пишет "Тюменская область сегодня". 

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