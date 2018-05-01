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В озерах Сладковского района станет больше рыбы

Экономика, 14:42 19 мая 2018

фото из архива. Зарыбление озер. «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский»

Пелядь запустили в озера Сладковского района. Зарыблением водных территорий занимается местное товарное рыбоводческое хозяйство.

Как рассказал президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслана Цицкиева, в озера выпустили  речную пелядь из Обь-Иртышского бассейна.

"Наш выбор объясняется достаточно просто. Эта разновидность более устойчива и продуктивна, чем озерная. Последняя тоже хороша, но в ней не гарантировано присутствие дикой крови. У речной пеляди огромная акватория, родственные скрещивания менее вероятны, чем в озере. Кроме того, речная растет быстрее и показывает большую выживаемость", - пояснил он. 

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