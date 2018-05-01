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Предпринимателям расскажут об особенностях экспорта в Казахстан

Экономика, 15:34 19 мая 2018

Фото: minpromtorg.gov.ru

Бесплатный семинар "Особенности экспорта в Республику Казахстан: стратегии выхода, поиск конечных потребителей, дилеров или дистрибьюторов, тендеры Казахстана" пройдет в Тюмени 25 мая.

Спикер семинара Геннадий Сергеев выступит перед участниками с реальными стратегиями по продвижению и сбыту товаров и услуг производителей Тюменской области на территории Казахстана с минимальными вложениями и рисками.

Как пишет "Вслух.ру", для участия в семинаре необходимо до 22 мая 2018 года направить заявку. 

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