Тюменские травматологи готовятся к профессиональному празднику

фото: okb2-tmn.ru фото: okb2-tmn.ru

День травматолога отмечается 20 мая. В Тюмени поздравления будут принимать, в частности, специалисты Областной клинической больницы №2.

Областной ортопедо‑травматологический центр был открыт в ОКБ №2 в 2002 году.

Сейчас в команде центра более 60 специалистов - врачей высшей или первой категории, кандидатов наук- каждый из них уникален.

В центре три травматолого‑ортопедических и нейрохирургическое отделения для стационарного лечения взрослых, травматологическая поликлиника, детское отделение, травматологические пункты и специализированные кабинеты поликлиник.

"Травматология - работа творческая. Хирург-травматолог настоящий инженер! И находить решение ему часто приходится прямо в процессе операции", - считает руководитель центра Денис Душин.

Специалисты клиники, как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, активно занимаются наукой и стараются быть в курсе всего нового, что происходит в мире травматологии и ортопедии.