Тюменцы активно присоединились к движению волонтеров-медиков

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Студенты Тюменского государственного медицинского университета - активные участники волонтерского движения.

Как рассказал заместитель координаторов волонтеров-медиков, студент третьего курса лечебного факультета ТГМУ Виктор Шиндлер, официально движение волонтеров-медиков зародилось в Московском научно-исследовательском институте скорой помощи имени А.В. Склифосовского пять лет назад. Идею добровольческого служения в медицине подхватили студенты профильных вузов во многих регионах.

"Мы помогаем врачам в госпитале для ветеранов войны, онкодиспансере, областной больнице № 1, убираем в палатах, кого-то из больных сопровождаем в процедурную, приносим еду. Дел всегда в избытке. Кроме этого практически все волонтеры-врачи – добровольные доноры. Впереди у нас сессия и снова добровольные акции. Профессия врача частично связана с волонтерством, этому надо учиться уже на первом курсе вуза, готовить себя к служению людям", - уверен будущий терапевт Виктор Шиндлер.

В Тюмени в рядах волонтеров-медиков несколько сотен молодых людей. Они учатся работать в команде, обмениваться опытом, пишет "Тюменская область сегодня".