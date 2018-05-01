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Малышей из дома социальной реабилитации научили смешивать краски

Общество, 19:29 19 мая 2018

Фото из архива. ТРОО "Тепло души детям-сиротам"

Художественный мастер-класс по созданию динозавров в доме социальной реабилитации семей и детей "Борки" провели волонтеры общественной организации "Тепло души детям-сиротам" совместно с Клубом юных художников "Выражай-Ка". 

Малышей от 3 до 6 лет научили правильно держать кисточку, высветлять цвет, смешивать краски. 

"Мероприятие прошло на одном дыхании, довольны остались все", – отметили в организации "Тепло души детям-сиротам".

"Вслух.ру" напоминает, что общественная организация "Тепло души детям-сиротам" занимается поддержкой детей-воспитанников детских домов, регулярно проводя мероприятия в "Борках" и специализированном интернате "Сияние Севера". Присоединиться к команде волонтеров может каждый желающий.

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