Малышей из дома социальной реабилитации научили смешивать краски

Фото из архива. ТРОО "Тепло души детям-сиротам" Фото из архива. ТРОО "Тепло души детям-сиротам"

Художественный мастер-класс по созданию динозавров в доме социальной реабилитации семей и детей "Борки" провели волонтеры общественной организации "Тепло души детям-сиротам" совместно с Клубом юных художников "Выражай-Ка".

Малышей от 3 до 6 лет научили правильно держать кисточку, высветлять цвет, смешивать краски.

"Мероприятие прошло на одном дыхании, довольны остались все", – отметили в организации "Тепло души детям-сиротам".

"Вслух.ру" напоминает, что общественная организация "Тепло души детям-сиротам" занимается поддержкой детей-воспитанников детских домов, регулярно проводя мероприятия в "Борках" и специализированном интернате "Сияние Севера". Присоединиться к команде волонтеров может каждый желающий.