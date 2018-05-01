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Ялуторовские подростки выбрали наставников

Общество, 20:36 19 мая 2018

#Шанс72. Фото организаторов

17 ялуторовских подростков выбрали себе наставников. Как рассказала куратор проекта "Шанс" в Ялуторовске Ксения Ведьмедева,  специалисты, добившиеся успеха в различных сферах деятельности, готовы помочь ребятам найти место в жизни. 

"На данный момент в проекте участвуют 17 подростков и 15 наставников, которые прошли специальное обучение в Тюмени — это учителя, флорист, студент, психолог, специалисты по работе с молодежью, библиотекарь, менеджер, дизайнеры. Наш город маленький, о проекте уже многие знают и приглашают нас на мероприятия — их было уже семь за десять дней", - уточнила она.

Подростки уже побывали на первом заседании бизнес-клуба "Начинающий предприниматель" и в кинотеатре, приняли участие в городском турнире по настольным играм, отправились на экскурсию в Молодежный центр, создали стрит-арт ко Дню победы и вместе отпраздновали день рождения одного из участников проекта, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".

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