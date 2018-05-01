Память о героях Великой Отечественной войны бережно хранят в Тюменском районе

фото: администрация Тюменского района фото: администрация Тюменского района

Мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны Ивану Прохоровичу Жернакову установили в поселке Винзили Тюменского района.

Иван Прохорович служил в составе знаменитой 368-й Краснознаменной Печенгской дивизии, которая обороняла Карелию от врага и провела ряд крупных наступательных операций: Свирско -Петрозаводскую и Петсамо - Киркенесскую. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1944 года Иван Жернаков награжден медалью "За оборону Советского Заполярья", в этом же году - медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги. За проявленное мужество и отвагу имеет Благодарность Верховного главнокомандующего маршала Советского Союза Иосифа Сталина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года Иван Прохорович награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

С 1969 года и до конца своих дней Иван Прохорович жил и трудился в Винзилях. Здесь выросли и живут его дети, внуки. Церемония прошла у дома, где до конца своих дней проживал Иван Прохорович, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".