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На птицефабрике "Тюменский бройлер" началось строительство новых объектов

Экономика, 09:18 20 мая 2018

Фото птицефабрики «Тюменский бройлер»

К строительству шести корпусов для откорма бройлеров приступили на птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер".

"При выборе подрядчика для нас был особенно важным опыт участия в проектах, связанных с агропромышленным комплексом. На сегодня проведены все земельные работы, подготовлены фундаменты, вскоре строители приступят к монтажу металлоконструкций и каркасов зданий", - отметила директор птицефабрики Оксана Величко. 

В конце 2018 года в новых корпусах уже должны появиться первые цыплята.

Инвестиционный проект рассчитан на несколько лет, и позволит существенно нарастить объем выпускаемой продукции с нынешних 32,8 тысяч тонн до почти 40 тысяч тонн к 2021 году.

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