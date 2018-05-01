На птицефабрике "Тюменский бройлер" началось строительство новых объектов

Фото птицефабрики «Тюменский бройлер» Фото птицефабрики «Тюменский бройлер»

К строительству шести корпусов для откорма бройлеров приступили на птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер".

"При выборе подрядчика для нас был особенно важным опыт участия в проектах, связанных с агропромышленным комплексом. На сегодня проведены все земельные работы, подготовлены фундаменты, вскоре строители приступят к монтажу металлоконструкций и каркасов зданий", - отметила директор птицефабрики Оксана Величко.

В конце 2018 года в новых корпусах уже должны появиться первые цыплята.

Инвестиционный проект рассчитан на несколько лет, и позволит существенно нарастить объем выпускаемой продукции с нынешних 32,8 тысяч тонн до почти 40 тысяч тонн к 2021 году.