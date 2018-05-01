Турнир мотоциклистов стартует в Тобольске

Афиша организаторов – «Тобольск МК СКС"Стальные Крылья Свободы» Афиша организаторов – «Тобольск МК СКС"Стальные Крылья Свободы»

Ежегодный турнир мотоциклистов "МОТО БОЙ" пройдет в Тобольске 20 мая. Поборются за титул чемпиона мотоциклисты из Тюменской области, Казани и Казахстана.

Впервые одновременно со "взрослыми" соревнованиями пройдет состязание и для детей – их ждет гонка на велосипедах.

Зрителям соревнований будет предложено поучаствовать в различных конкурсах, за победу в которых они получат памятные призы, пишет "Тюменская область сегодня".