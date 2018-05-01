Путевку в санаторий "Геолог" разыграют среди тюменских семей

Афиша организаторов конкурса Афиша организаторов конкурса

Тюменцам предлагают принять участие в городском интернет-конкурсе историй "Моя тюменская семья". Прием заявок продлится до 30 июня.

Главный приз конкурса – семейную путевку в санаторий на двух взрослых и двух детей - вручат семье, занявшей 1 место по итогам конкурса. Семьи, занявшие 2 и 3 места, получат сертификаты на годовое обучение иностранному языку.

Награждение победителей состоится 28 июля, в День города, на главной праздничной площадке, пишет "Вслух.ру".

Заявки и конкурсные материалы можно отправить на электронную почту. С требованиями к содержанию и оформлению конкурсных работ можно ознакомиться в положении.