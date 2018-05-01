Новая школа в Заводоуковске будет построена до 1 сентября 2019 года

фото из архива. ИА "Тюменская линия" фото из архива. ИА "Тюменская линия"

В Заводоуковске построят новую школу. Трехэтажное здание возведут в микрорайоне "Новый", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В первом блоке разместятся учебные кабинеты, гардеробы, помещения медицинского назначения, кабинеты информатики, физики и химии, иностранного языка (лингафонный), музыки, домоводства, музей, а также административные кабинеты.

Во втором блоке предусмотрен спортивный зал (более 700 кв.м.) с раздвижными трибунами, зал гимнастики (хореографии), снарядная, блоки раздевалок для спортивного и гимнастического залов с душевыми и туалетами. На втором этаже - актовый зал со сценой, артистическими комнатами, центр справочно-информационного образования, библиотека, книгохранилище, кабинеты робототехники и легоконструирования.

В проекте учтены все современные требования, в том числе и по созданию доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Возле школы будет физкультурно-спортивная зона с универсальной спортивной площадкой (волейбол и мини-футбол), баскетбольной площадкой, спортивным комплексом ГТО (беговая дорожка, яма для прыжков в длину). Предусмотрены подъездные пути и парковка для родителей.

Открыть школу планируется 1 сентября 2019 года.