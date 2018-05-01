Тюменские колледжи и техникумы ждут будущих абитуриентов

фото Министерства образования и науки РФ фото Министерства образования и науки РФ

Получить востребованную специальность можно в колледжах и техникумах региона - учебные заведения опубликовали число бюджетных мест, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Актуальная информация о правилах приема и специальностях размещена на официальных сайтах в разделах "Абитуриенту". Так, например, Колледж цифровых и педагогических технологий примет на бюджет 275 студентов.

Более подробно узнать о специальностях и специфики колледжа школьники и родители смогут на областном форуме "Семья", который пройдет в в Тюменском технопарке 20 мая.