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Тюменские колледжи и техникумы ждут будущих абитуриентов

Общество, 20:34 20 мая 2018

фото Министерства образования и науки РФ

Получить востребованную специальность можно в колледжах и техникумах региона - учебные заведения опубликовали число бюджетных мест, сообщает департамент образования и науки Тюменской области. 

Актуальная информация о правилах приема и специальностях размещена на официальных сайтах в разделах "Абитуриенту". Так, например,  Колледж цифровых и педагогических технологий примет на бюджет 275 студентов.

Более подробно узнать о специальностях и специфики колледжа школьники и родители смогут на областном форуме "Семья", который пройдет в в Тюменском технопарке 20 мая. 

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