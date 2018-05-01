На подходе к Крымскому мосту появятся ярмарки народных промыслов

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Мастера народных ремесел смогут реализовывать свою продукцию на придорожных ярмарках по дороге к Крымскому мосту со стороны Тамани, пишет РИА Новости.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ознакомился с товарами народного промысла на открытии ярмарки "Агротур-2018". Он пообщался с производителями продукции и пообещал им поддержку властей региона.

Губернатор отметил, что Крымский мост, соединивший два берега Керченского пролива, дает хорошие возможности для развития туристической инфраструктуры. Он отметил рост популярности продукции местных мастеров и выразил уверенность, что на такой товар всегда будет спрос у туристов.

Крымский мост, длина которого составляет 19 километров, стал самым протяженным в России. Сейчас он открыт для легковых автомобилей и пассажирских автобусов.