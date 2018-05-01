22 мая - события дня

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству гордумы.

В Тюмени в 11 часов в прокуратуре Калининского округа (ул. Ялуторовская, 42а) начнется личный прием граждан и.о. прокурора Тюменской области Романа Тютюника.

В Тюмени пройдет ежегодный областной конкурс профессионального мастерства водителей автобусов.

В Тюмени в школах города прозвенит последний звонок.

В Омутинском районе состоится выездное заседание комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям "О положении дел в сфере жилищного строительства на селе".

В Ишиме в Ишимском педагогическом институте - филиале ТюмГУ (ул.Ленина,1) пройдет мастер-класс для студентов выпускных курсов по написанию персонального резюме.

Этот день в мире:

1813 - родился Рихард Вагнер, выдающийся немецкий композитор, создатель множества опер преимущественно на темы древнегерманской мифологии.

1849 - Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего сухого дока. Впоследствии он стал единственным президентом США - обладателем патента за изобретение.

1856 - в Москве основана Третьяковская галерея.

1859 - родился король детективного жанра Артур Конан Дойл.

1885 - умер Виктор Гюго, знаменитый французский писатель.

1913 - родился Никита Богословский, советский композитор, автор музыки к песням "Любимый город", "Темная ночь", "Спят курганы темные".

1914 - родился оружейник Николай Макаров, создатель всем известного пистолета.

1924 - родился Шарль Азнавур (настоящее имя Шамруз Азнавурян), знаменитый французский шансонье. Особенно популярен был во всем мире в 50-70-е годы.

1937 - родился Виктор Понедельник, советский футболист. Именно забитый им гол принес советской сборной в 1960 году звание чемпиона Европы.

1957 - родился Сергей Ломанов, хоккеист, неоднократный чемпион СССР и мира.

1960 - Бенджамин Дэвис стал первым афроамериканцем в армии США, получившим генеральское звание.

1990 - фирма Microsoft представила операционную среду Windows 3.0.

1995 - Министерство юстиции РФ зарегистрировало политическое движение "Наш дом – Россия".

2003 - Сэр Пол Маккартни прибыл в Санкт-Петербург для получения почетного диплома профессора петербургской консерватории.

2003 - Народный артист СССР Владимир Спиваков назначен президентом Московского международного Дома музыки.

2010 - катастрофа Boeing 737 в Мангалуре (Индия). Погибли 158 человек.