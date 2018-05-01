23 мая - события дня

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 9 часов в Тюменском кардиоцентре (ул. Мельникайте, 111) начнется торжественное открытие международного конгресса "Кардиология на перекрестке наук". В 8 часов 30 минут на 2 этаже (Зимний сад) начнется пресс-подход организаторов мероприятия.

В Тюмени в 9 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется пресс-подход организаторов VII национального конгресса по психиатрии и наркологии "Стратегические направления охраны и укрепления общественного психического здоровья". В 9 часов 30 минут начнется торжественное открытие.

В Тюмени в 9 часов в Медицинском городе (ул. Барнаульская, 32, конференц-зал амбулаторно-поликлинического отделения) начнется конференция "Школа хирургии печени и поджелудочной железы".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению гордумы.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежды Мазуркевич "О государственном управлении охраной труда в Тюменской области в 2017 году".

В Тюмени в 13 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция по заболеваемости ВИЧ в Тюменской области. Итоги акции "Стоп ВИЧ/СПИД".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам гордумы.

В Тюмени в 15 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Концерт в рамках фестиваля "Арт футбол" в Большом зале консерватории в Москве. Презентация фильма о гастролях Тюменского филармонического оркестра".

В Тюмени в 17 часов в батутном центре "Ниндзя парк" в ТРЦ "Колумб" (ул. Московский тракт, 118) начнется совместная тренировка подростков и наставников в рамках социального проекта "Шанс".

В Тюмени на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22, стр. 1) пройдут чемпионат и первенство города по легкой атлетике.

В Тюмени в рамках отборочного этапа WorldSkills Russia пройдут соревнования по заключительной компетенции отборочного этапа WorldSkills Russia– "Медицинская оптика".

Делегация Тюменской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Этот день в истории:

1430 – в стычке под крепостью Компьен бургундцы захватили в плен Жанну д’Арк.

1707 – родился шведский естествоиспытатель Карл Линней, создатель системы классификации растительного и животного мира.

1905 – в Шлиссельбургской крепости казнен эсер-террорист Иван Каляев.

1921 – родился Григорий Чухрай, советский кинорежиссер, секретарь Союза кинематографистов СССР.

1930 – газета "Комсомольская правда" награждена орденом Ленина.

1934 – американская полиция при попытке задержания расстреляла налетчиков на банки Клайда Бэрроу и Бонни Паркер.

1951 – родился Анатолий Карпов, один из самых титулованных шахматистов, неоднократный чемпион мира.

1963 – кубинский лидер Фидель Кастро получил звание Героя Советского Союза.

1972 – родился Рубенс Барикелло, пилот "Формулы-1", один из лучших автогонщиков мира.

1989 – умер Георгий Товстоногов - режиссер Ленинградского Большого драматического театра.