24 мая - события дня

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменском индустриальном университете (Луначарского, 2а, конференц-зал) начнется совместная встреча экспертов опорного вуза и главных инженеров производственных отделов и служб ООО "Газпром трансгаз Сургут".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям гордумы.

В Тюмени в 10 часов в областной думе (ул. Республики, 52) начнется очередное заседание Тюменской областной думы шестого созыва.

В Тюмени в 10 часов на рынке "Михайловский" (ул. Федюнинского, 55) начнется пресс-тур "Вся правда о местной продукции и товаропроизводителях".

В Тюмени в 10 часов в ТОГИРРО (ул. Малыгина, 73) начнется пресс-конференция, посвященная готовности школ Тюменской области к ЕГЭ.

В Тюмени в 10 часов в детском саду № 134 (пр. Заречный, 39/1) начнется городской конкурс "Почемучки".

В Тюмени в 13 часов в центре "Аванпост" начнется торжественное открытие спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области, посвященной событиям Сталинградской битвы.

В Тюмени в 15 часов на площади 400-летия Тюмени начнется праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

В Тюмени в Тюменском кардиологическом научном центре пройдет IX Международный конгресс "Кардиология на перекрестке наук".

В Тюмени продолжится VII национальный конгресс по психиатрии и наркологии "Стратегические направления охраны и укрепления общественного психического здоровья".

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23) начнется пресс-конференция "Ишимский пединститут в преддверии приемной кампании-2018".

В Ялуторовске в центре "Мир детства" (ул. Красноармейская, 54) пройдет профориентационное мероприятие с участием школьников, студентов, занявших призовые места в региональном чемпионате "Молодые профессионалы".

В с. Вагай в центре занятости населения пройдет ярмарка вакансий для несовершеннолетних граждан.

Этот день в истории:

1705 - Петр I издал указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы в Кунгурском районе на Урале.

1900 - на воду для испытаний спущен крейсер "Аврора", который вступил в строй в 1903 году.

1949 - состоялся пуск первой советской геофизической ракеты В-1А.

1956 - в швейцарском городе Лугано прошел первый конкурс песни "Евровидение".

1960 - состоялся первый полет пассажирского самолета Ту-124 конструкции ОКБ Туполева.

1977 - пленум центрального комитета КПСС одобрил проект новой Конституции СССР и рекомендовал президиуму Верховного совета СССР вынести его на всенародное обсуждение.

1992 - в центре Москвы на Славянской площади торжественно открыт памятник братьям Кириллу и Мефодию.

2000 - Госдума России приняла поправку, запрещающую пропаганду наркотиков и способов их приготовления.