Депутаты: спортивные федерации должны пользоваться муниципальным имуществом бесплатно
Спортивным организациям Тюменской области, развивающим олимпийские виды спорта, муниципальное имущество будет предоставляться безвозмездно. Такое решение одобрили депутаты городской думы на заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ.
Директор городского департамента имущественных отношений Елена Уляшева сообщила участникам комиссии, что в настоящее время такие организации являются общественными, получающими от своей деятельности доход, а потому сейчас они не имеют права пользоваться подобной услугой. Предлагаемое дополнение к существующему порядку, по ее словам, связано с социальной функцией физической культуры и спорта.
"Необходимо повышать уровень сборных команд на международных соревнованиях, ведь высокие результаты наших спортсменов формируют имидж государства", - отметила Елена Уляшева.
Депутат Юрий Баранчук заметил, что сегодня на спортивные федерации возложена часть государственных функций. "Это учреждение городских и региональных сборных, проведение соревнований, судейство, - считает Юрий Баранчук. - Спортивные школы имеют право безвозмездно пользоваться муниципальным имуществом, а у спортивных федераций этого права нет из-за имеющегося ограничения".
Депутат предложил коллегам поддержать инициативу. По итогам голосования депутаты единогласно приняли решение рекомендовать городской думе принять данное решение.
Николай Ступников