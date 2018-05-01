Депутаты: спортивные федерации должны пользоваться муниципальным имуществом бесплатно

фото: duma.tyumen-city.ru/ фото: duma.tyumen-city.ru/

Спортивным организациям Тюменской области, развивающим олимпийские виды спорта, муниципальное имущество будет предоставляться безвозмездно. Такое решение одобрили депутаты городской думы на заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ.

Директор городского департамента имущественных отношений Елена Уляшева сообщила участникам комиссии, что в настоящее время такие организации являются общественными, получающими от своей деятельности доход, а потому сейчас они не имеют права пользоваться подобной услугой. Предлагаемое дополнение к существующему порядку, по ее словам, связано с социальной функцией физической культуры и спорта.

"Необходимо повышать уровень сборных команд на международных соревнованиях, ведь высокие результаты наших спортсменов формируют имидж государства", - отметила Елена Уляшева.

Депутат Юрий Баранчук заметил, что сегодня на спортивные федерации возложена часть государственных функций. "Это учреждение городских и региональных сборных, проведение соревнований, судейство, - считает Юрий Баранчук. - Спортивные школы имеют право безвозмездно пользоваться муниципальным имуществом, а у спортивных федераций этого права нет из-за имеющегося ограничения".

Депутат предложил коллегам поддержать инициативу. По итогам голосования депутаты единогласно приняли решение рекомендовать городской думе принять данное решение.

Николай Ступников