25 мая - события дня

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 8 часов 30 минут в отеле Mercure (50 лет Октября, 14, конференц-зал "Менделеев") пройдет научно-практическая конференция, посвященная 35-летию ревматологической службы Тюменской области.

В Тюмени в 9 часов по адресу ул. Суходольская, 25 начнется областной профессиональный конкурс "Мое призвание – сельская медицина".

В Тюмени в 10 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся соревнования по ВФСК ГТО в зачет IX Спартакиады студенческих отрядов Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов в ТРЦ "Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) начнутся соревнования по боулингу в зачет XVII спартакиады исполнительных и законодательных органов государственной власти Тюменской области и иных государственных органов Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов в бизнес-отеле "Евразия" (ул. Советская 20, конференц-зал "Континенталь") начнется региональная онкологическая конференция "День онколога".

В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется пресс-конференция по итогам участия тюменской делегации в XXVI Всероссийском фестивале "Студенческая весна".

В Тюмени в 17 часов 30 минут в СОК "Зодчий" начнутся соревнования по плаванию в зачет XVI спартакиады федеральных органов государственной власти, действующих в Тюменской области.

В Тюмени в тюменском технопарке продолжится VII Национальный конгресс по психиатрии и наркологии "Стратегические направления охраны и укрепления общественного психического здоровья".

В Тюменском кардиологическом научном центре пройдет IX Международный конгресс "Кардиология на перекрестке наук".

В Тюмени в загородном лагере "Ребячья республика" (Салаирский тракт, 38 км) начнет работу областной форум "Актив".

В Тюмени на территории спортивно-оздоровительной базы "Олимпия" начнется фестиваль туристов и путешественников "Одиссея-2018".

В Тюмени в ТВВИКУ пройдет спартакиада среди допризывной молодежи Тюменской области, посвященная событиям Сталинградской битвы.

В Тюмени на территории озера Оброчное пройдет первенство Тюменской области по гребному слалому.

Этот день в истории:

996 - в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы.

1682 - в Москве начался первый стрелецкий бунт, направленный против малолетнего царя Петра и его родственников Нарышкиных.

1905 - началась стачка ткачей в Иваново-Вознесенске, которая известна в истории тем, что в ее ходе образовался первый Совет рабочих депутатов.

1984 - решением тюменского облисполкома №169 создан памятник природы "Ханты-Мансийские холмы".

2001 - в Сан-Франциско появился новый вид топлива для автомобилей - фруктовый бензин.

2003 - "Ежик в тумане" Юрия Норштейна признан лучшим мультфильмом всех времен и народов.

2003 - в Голливуде на киностудии "Юниверсл" открылся парк развлечений "Шрек в четырех измерениях".