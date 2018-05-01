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26 мая - события дня

Общество, 17:54 25 мая 2018

В Тюмени в 9 часов в тире Тюменского ОССК ДОСААФ России начнутся соревнования по пулевой стрельбе в зачет XII спартакиады трудовых коллективов Тюменской области. 

В Тюмени в 9 часов в СК "Центральный" начнутся соревнования по мини-футболу в зачет IX спартакиады студенческих отрядов Тюменской области.  

В Тюмени в 10 часов на территории озера Оброчное начнутся соревнования в рамках открытого первенства Тюменской области по гребному слалому. 

В Тюмени в 11 часов в центре "Тюмень-дзюдо" начнется торжественное открытие чемпионата УФО по дзюдо среди мужчин и женщин.

В Тюмени в 11 часов на площади у здания правительства Тюменской области начнется официальное открытие Тюменского велопарада. 

В Тюмени в 12 часов на площади 400-летия Тюмени начнется ежегодный городской конкурс-фестиваль "Планета счастья".

В Тюмени в 12 часов на площади 400-летия Тюмени начнется городской праздник детского творчества "Фестиваль талантов". 

В Тюмени в 12 часов на площадке ТЦ "Сити Молл" начнется фестиваль соседей. 

В Тюмени в 12 часов на площади Борцов революции начнется фестиваль средневековой культуры "Рыцарская сага".

В Тюмени в 12 часов 30 минут на площадке школы № 40 (ул. Профсоюзная, 40) начнется торжественное открытие турнира по футболу среди команд детского футбольного клуба "Юная Сибирь".

В Тюмени в 13 часов в Историческом сквере (ул. Республики, 2) начнется молодежный фестиваль народного творчества "Славянский мир". Продолжится праздник на тюменской набережной.

В Тюмени в 16 часов в центре эстетического воспитания детей "В доме Буркова" (ул. Дзержинского, 30) начнется творческая встреча с лидерами юнесковского движения из Минска, Душанбе, Тобольска, Екатеринбурга, Тюмени и др. городов. В рамках международной конференции состоится круглый стол "Проблемы сохранения культурного и природного наследия: правовой аспект", презентация юбилейного издания "ЮНЕСКО в мире, России и Тюменской области".

В Тюмени в 19 часов во дворце творчества и спорта "Пионер" начнется  1/4 этапа региональной лиги "ЗапСиб" Тюменской области Международного союза КВН. 

В Тюмени на стадионе "Строймаш" (Индустриальная, 49а) пройдут окружные этапы ежегодных соревнований по футболу среди любительских команд "Кожаный мяч". 

В Тюмени на территории спортивно-оздоровительной базы "Олимпия" пройдет фестиваль туристов и путешественников "Одиссея-2018". 

В Тюмени в центре "Ребячья республика" продолжится областной форум "АКТИВ". 

В Тюменском районе на спортивно-оздоровительной базе ТИУ "Олимпия" (29 км Ялуторовского тракта) пройдет открытый фестиваль туристов и путешественников Тюменской области "Одиссея-2018". 

В п. Московский Тюменского района в 10 часов на кордодроме СК "Московский" начнется открытие Кубка России по авиамодельному спорту (класс F-2D), 7 этап.

В Ялуторовске на аэродроме ДОСААФ пройдет открытый чемпионат Тюменской области по парашютному спорту на кубок А. Ефремова.  

Этот день в мире:

1818 - недалеко от Кенигсберга умер Михаил Барклай-де-Толли, русский военачальник, герой войны 1812 года.

1829 – родился Константин Бестужев-Рюмин, русский историк, академик, ректор Санкт-Петербургского университета.

1877 - родилась американская танцовщица Айседора Дункан.

1883 - в Москве освящен храм Христа Спасителя.

1896 - в Москве прошла коронация императора Николая II.

1904 - началась осада японцами русской крепости Порт-Артур.

1905 - покончил с собой Савва Морозов, русский промышленник и меценат.

1913 - в Петербурге первый в мире тяжелый многомоторный самолет "Русский витязь" конструкции Игоря Сикорского успешно прошел испытания в полете. Через два с половиной месяца он установит мировой рекорд, продержавшись в воздухе 1 час 54 минут с семью пассажирами.

1927 - в Ленинграде умер русский художник Борис Кустодиев.

1928 - на заседании ФИФА принято решение проводить чемпионаты мира по футболу раз в четыре года.

1929 - в Москве состоялся первый в истории советского радиовещания футбольный репортаж. Его провел Вадим Синявский.

1936 - родился писатель и журналист Виталий Коротич.

1966 - "Роллинг Стоунз" в шестой раз заняли первую ступеньку британского хит-парада с песней Paint It Black.

1976 - в возрасте 86 лет скончался Мартин Хайдеггер, философ, один из основоположников немецкого экзистенциализма.

1997 - писатель Виктор Астафьев получил премию имени Александра Пушкина.

1998 - умер кинодраматург Эмиль Брагинский.

2001 - в Мадриде открылся Всемирный съезд масонов.

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