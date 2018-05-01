27 мая - события дня

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 9 часов в СК "Центральный" начнутся соревнования по мини-футболу в зачет IX спартакиады студенческих отрядов Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов в ТРЦ "Сити-Мол" начнутся соревнования по боулингу в зачет IX спартакиады студенческих отрядов Тюменской области.

В Тюмени в 19 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" начнется 1/4 этапа региональной лиги "ЗапСиб" Тюменской области Международного союза КВН.

В Тюмени в загородном лагере "Ребячья Республика" пройдет закрытие молодежного форума "АКТИВ" и массовый флешмоб участников.

В Тюмени на стадионе "Строймаш" (Индустриальная, 49а) пройдут окружные этапы ежегодных соревнований по футболу среди любительских команд "Кожаный мяч".

В Тюмени на оз. Оброчное пройдет открытое первенство Тюменской области по гребному слалому.

В Тюменском районе на спортивно-оздоровительной базе ТИУ "Олимпия" (29 км Ялуторовского тракта) пройдет открытый фестиваль туристов и путешественников Тюменской области "Одиссея-2018".

В п. Московский на кордодроме СК "Московский" пройдет кубок России по авиамодельному спорту (класс F-2D), открытый Кубок Тюменской области по авиамодельному спорту (класс F-2D), Кубок памяти В.П. Ядрышникова.

В Ялуторовске на аэродроме ДОСААФ пройдет открытый чемпионат Тюменской области по парашютному спорту на "Кубок А. Ефремова".

Этот день в истории:

1703 - заложена Петропавловская крепость. День основания Санкт-Петербурга.

1795 - основана первая государственная общедоступная библиотека в России - Императорская публичная библиотека.

1895 - английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.

1930 - американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную ленту-скотч.

1973 - СССР присоединился к Женевской конвенции об охране авторских прав.

1991 - закончен вывод советских войск из Чехословакии.

1994 - Александр Солженицын вернулся в Россию спустя 20 лет после изгнания.

1997 - в Париже подписан основополагающий акт о взаимных отношениях между Российской Федерацией и НАТО.

2000 - в Китае католический священник получил шесть лет тюрьмы за издание Библии и других религиозных книг.

2000 - Министерство связи Туркмении отозвало лицензии у всех частных провайдеров Интернета в республике.