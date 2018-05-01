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Проект "Окрыленное лето" стартует в Тюмени 1 июня

Общество, 09:38 26 мая 2018

фото: клуб саморазвития мам "Крылья"

Тюменские семьи приглашают присоединиться к новому социальному проекту - "Окрыленное лето", который стартует 1 июня.

Родителям помогут адаптировать будущих первоклассников к учебе, а также приобщат к волонтерской деятельности.  

Участники получат интересные конспекты, методические материалы. Кроме того, проектом предусмотрены еженедельные встречи родителей и блок заданий "семейное волонтерство", пишет "КП-Тюмень".

Заявки на участие еще принимаются.

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