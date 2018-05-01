28 мая - события дня

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 10 часов на Исторической площади у Вечного огня начнется праздничный митинг и возложение цветов.

В Тюмени в 12 часов в сквере Пограничников начнется открытие памятного знака "Пограничный катер "Аист", посвященного морским пограничникам.

В Тюмени в 11 часов в Тюменском драматическом театре начнется пресс-подход руководителей театра "Мимикрия".

В Тюмени на стадионе "Строймаш" СДЮСШОР "Прибой" (ул. Индустриальная, 49-а) пройдут ежегодные соревнования по футболу среди любительских команд города "Кожаный мяч".

В Тюменской области в школах начнется основной период единого государственного экзамена.

В п. Голышманово в центре занятости Голышмановского района (ул.Садовая, 96) пройдет ярмарка вакансий рабочих мест для несовершеннолетних.

Этот день в мире:

1812 - Бухарестский мирный договор завершил русско-турецкую войну 1806-1812 годов.

1858 - заключен Айгунский мирный договор между Россией и Китаем, по которому граница между двумя странами устанавливалась по реке Амур.

1871 - войска Тьера окончательно разгромили Парижскую Коммуну.

1877 - в Киеве родился Максимилиан Волошин, русский поэт "Серебряного века".

1893 - в Москве торжественно открылась художественная галерея, переданная городу меценатом Павлом Третьяковым.

1908 - родился Ян Флеминг, создатель 14-томной эпопеи о супершпионе Джеймсе Бонде.

1918 - Владимир Ленин подписал декрет о создании пограничной стражи в РСФСР.

1921 - советские войска начали военную операцию на территории Монголии против белогвардейских войск барона Унгерна.

1968 - родилась популярная австралийская певица Кайли Миноуг.

1976 - родился четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов.

1978 - умер киноактер Владислав Дворжецкий. Лучшая его роль – Хлудов из фильма "Бег".

1987 - немецкий летчик-любитель Матиас Руст приземлился на своем самолете "Сессна" на Красной площади в Москве.

1995 - более 2 тыс. человек погибли во время землетрясения в поселке Нефтегорск на Сахалине.

2000 - в Москве открылся Международный фестиваль каскадеров "Прометей".

2011 - на стадионе "Уэмбли" прошел финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.