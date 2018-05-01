Тюменским депутатам рассказали о расходах на строительство городских дорог

Фото - duma.tyumen-city.ru Фото - duma.tyumen-city.ru

5 млрд 435 млн рублей планируется потратить на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог в Тюмени в 2018 году. Об этом депутатам городской думы сообщил директор департамента дорожной инфраструктуры Игорь Фролов.

На заседании комиссии по градостроительству и земельным отношениям Игорь Фролов рассказал, что в 2017 году расходы на строительно-монтажные работы составили 2 млрд 791 млн рублей. "Завершилась реконструкция улиц Запольной, Московский тракт, Свердлова, Первомайской, а также дорог в Казарова, - сообщил директор департамента дорожной инфраструктуры. - В 2017 году начались работы в поселке Березняки, на улице Зелинского, в Ямальском и Ямальском-2".

По словам Игоря Фролова, с завершением этих работ протяженность дорог увеличится на 20 км.

Кроме того, за прошлый год в областном центре появились девять новых остановочных пунктов, обустроены тротуары на 50 лет ВЛКСМ, Пермякова, Сперанского, Бакинских комиссаров и Богдановича.

Зачем нужны сразу три пешеходных перехода у школы № 22, поинтересовался депутат Юрий Безбородов. По мнению парламентария, два из этих переходов, расположенные во дворах, – лишние. "Ведь там автомобили не ездят, - спросил Безбородов. – Зачем тогда построили эти переходы?".

На это Игорь Фролов ответил, что решение о строительстве переходов принимает комиссия по безопасности дорожного движения. "Это взвешенное и обдуманное решение", - отметил он.

Николай Ступников