Биография Александра Моора

фото пресс-службы администрации Тюмени фото пресс-службы администрации Тюмени

Александр Моор родился 6 января 1974 года в поселке Березняки Тюменского района.

В 1996 году окончил Тюменский государственный университет по специальности "бухгалтерский учет и аудит" с присвоением квалификации "экономист".

С 1994 по 1997 год работал экономистом отдела кредитных ресурсов и краткосрочного кредитования ЗАО "Банк Тюменский кредит".

В 1997 - 2000 годах занимал должность начальника отдела ликвидности, вице-президент по внешнеэкономической деятельности АОЗТ "Инвестиционный банк "Дипломат".

С 2000 по 2001 год работал заместителем председателя правления ОАО "Банк "Белый Север", затем перешел на должность начальника контрольно-ревизионного управления ОАО "Ханты-Мансийский банк".

В 2001-2003 годах - заместитель директора департамента экономики администрации Тюменской области.

С 2003 по 2005 год занимал пост генерального директора ОАО "Тюменский ЦУМ".

В 2005 вернулся на госслужбу в качестве заместителя директора департамента имущественных отношений, директора департамента имущественных отношений администрации Тюмени.

С 26 декабря по 2005 год - заместитель губернатора Тюменской области.

С февраля 2011 года – первый заместитель главы администрации Тюмени.

25 февраля 2011 года назначен на должность главы администрации Тюмени. Депутаты Тюменской городской думы единогласно проголосовали на заседании думы за его назначение.

Женат, воспитывает четверых детей.

Декларированный доход за 2017 год - 5 млн 561,6 тыс. рублей.

Екатерина Исаева