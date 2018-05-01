Методы работы с трудными подростками обсудили в Тобольске

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Межрегиональная конференция "Эффективные практики профилактики девиантного поведения несовершеннолетних" прошла в Тобольске. В ней приняли участие более 200 специалистов из 60 российских регионов, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Представителей Минобрнауки, Минтруда, МВД, ФСИН России, органов власти субъектов презентовали свой опыт реализации эффективных практик по предупреждению преступности среди детей и подростков.

Тюменскую область представили главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе региона Наталья Южакова, директор ишимского социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних "Согласие" Ирина Макарова и заведующая отделением социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних города Тобольска Екатерина Тиссен.

Специалисты рассмотрели вопросы совместной работы разных структур и ведомств по предупреждению девиантного поведения детей и подростков, о взаимодействии учителей, психологов и родителей в предупреждении суицидального поведения школьников.