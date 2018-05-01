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На этнофестивале "Душа тундры" представят хомыс, хобырах и чоор

Общество, 08:07 29 мая 2018

фото Хакасский национальный драматический театр им. Топанова

Игры на национальных инструментах - ыых, хомыс, хобырах, чоор - представят на этнофестивале "Душа тундры", который пройдет в Салехарде с 9 по 11 июня. Мероприятие по сохранению и развитию фольклорных традиций коренных малочисленных народов Севера проводят на Ямале в третий раз, сообщает ИА "Север-пресс"

В нем примут участие художники, самобытные мастера из Ямала и других арктических регионов. Они представят богатую самобытную и аутентичную культуру коренных малочисленных народов Севера: танцы, песни, одежду, элементы хакасской и алтайской народной музыки, игры на национальных инструментах.

На территории природно-этнографического комплекса в поселке Горнокнязевск 9 июня пройдет открытие фестиваля, конкурс изделий народных художественных промыслов и ремесел, практикум-класс "Развитие и сохранение традиционных ремесел и народного художественного творчества". Для гостей организуют праздничную ярмарку, концерт творческих коллективов и отдельных исполнителей, игры и конкурсы, а также дегустацию национальных блюд.

Главной площадкой этнофестиваля станет окружной Центр национальных культур. В течение двух дней участники и гости смогут посетить конкурсы фольклора народов Севера и "Мастерица Ямала", ярмарку "Мир ремесел".

Завершат этнический фестиваль яркий и захватывающий гала-концерт этнический музыки с участием известного якутского хомусиста-виртуоза, Айсена Аммосова, заслуженной артистки Республики Тыва, уникальной этноисполнительницы Сайлык Конгар, финалистов Всероссийского телевизионного вокального конкурса "Новая Звезда", этнорок группа "Иренек хан". Также состоится церемония награждения участников этнофестиваля.

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# народные инструменты , фестиваль , этнос , Ямал

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