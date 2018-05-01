29 мая - события дня

В Тюмени в 9 часов в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области (ул. Хохрякова, 47) начнется заседание Общественного совета.

В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Презентация проекта "Тюменское лето". Старт летней компании в городе Тюмени". Спикеры: директор городского департамента по спорту и молодежной политике Евгений Хромин, директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов, замдиректора городского департамента культуры Вероника Кирюшина.

В Тюмени в 10 часов в ДК "Нефтяник" им. В. И. Муравленко (ул. Осипенко, 1) начнется работа секций форума "День предпринимателя - 2018. Продаем тюменское!".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя губернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова "О проведении весенне-полевых работ в Тюменской области".

В Тюмени в 11 часов в школе перспективных исследований ТюмГУ начнется (ул. 8 Марта, 2/1, 5 этаж) начнется круглый стол "Новые форматы высшего образования в сфере медиакоммуникаций".

В Тюмени в 12 часов 30 минут от здания администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется пресс-тур "Ливневая канализация: строительство и очистка".

В Тюмени в 14 часов в молодежном театральном центре "Космос" начнется очная защита конкурса грантов на реализацию творческих проектов "MyART".

В Тюмени в 15 часов в гимназии № 21 начнется теоретический конкурс в рамках XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященной победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В Тюмени в центре занятости населения Тюмени и Тюменского района пройдет ярмарка вакансий рабочих мест предприятий строительной отрасли.

В Тобольске в 11 часов в школе № 13 начнется теоретический конкурс в рамках XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В п. Боровский в 14 часов в ЦКиД "Родонит" (ул. Островского, 3) начнется вручение портфелей будущим первоклассникам Тюменского района.

Этот день в истории:

1590 - в царствование Федора Иоанновича по царскому наказу из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей. Тем самым было положено начало колонизации Сибири.

1703 - Петр I основал на берегах Невы Санкт-Петербург.

1860 - купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков составил завещание, по которому оставлял Москве коллекцию картин и 150 тыс. рублей серебром для устройства картинной галереи.

1867 - в России был введен институт выборных мировых судей.

1918 - ВЦИК принял Декрет о таможенных сборах и учреждениях. Создана советская таможня.

1923 - образован Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.

1975 - на Белорусском автозаводе начато производство крупнейшего в СССР грузовика — БелАЗа-7520.