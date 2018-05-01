Ямальские школьники изучили основы армейской подготовки в воинской части Кургана

фото правительства ЯНАО фото правительства ЯНАО

Школьники из Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в военизированных сборах "Зарница-2018" в Курганской области, сообщает правительство округа.

Мероприятие прошло на базе войсковой части в поселке Плановый. Арктический регион представляли учащиеся 10 классов многопрофильного лицея Муравленко. Во время сборов ямальцы прошли тактическую, инженерную, огневую, строевую, медицинскую подготовку, овладели способами защиты от оружия массового поражения, выполнили нормативы по физической подготовке, метанию учебной гранаты и стрельбе из автомата Калашникова.

фото правительства ЯНАО фото правительства ЯНАО

Между отделениями прошли состязания по военно-спортивному ориентированию с элементами пейнтбола и квеста с применением дымов и холостых боеприпасов. Кроме того, офицерский состав провел экскурсию по территории части, где ребята посетили комнату боевой славы и открытый музей вооружения.

Напомним, в 2017 году между Муравленко и войсковой частью Кургана было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения на базе войсковой части проводятся военно-патриотические, спортивные и специализированные сборы с допризывной молодежью Муравленко.