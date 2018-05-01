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Спасатели перешли в режим повышенной готовности перед ЧМ по футболу

Общество, 16:49 29 мая 2018

siberian.mchs.ru

В режим повышенной готовности перевели подразделения МЧС в связи с обеспечением природно-техногенной и пожарной безопасности на период проведения чемпионата мира по футболу-2018, сообщает МЧС России. 

Более 40 тыс. специалистов будут нести круглосуточное дежурство на объектах, задействованных в проведении чемпионата. Усиленный вариант несения службы продлится до 25 июля.

Тюменские спасатели усилят пожарную охрану Екатеринбурга на ЧМ-2018.

В городах, где запланированы матчи FIFA-2018, организована работа оперативных штабов. В состав оперативных дежурных смен включены специалисты, владеющие иностранными языками на уровне разговорной речи.

Направления деятельности подразделений МЧС России традиционны и связаны с компетенцией ведомства - предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах.

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# МЧС , чемпионат мира по футболу

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