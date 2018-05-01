30 мая - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя начальника Управления ветеринарии Тюменской области Романа Зверева "Электронная ветеринарная сертификация животноводческой продукции".

В Тюмени в 10 часов в проектной лаборатории "ПроектЛАБ" (ул. Республики, 142, ауд. РобоЛаб) начнется презентация выпускных проектов учеников школьных лабораторий по робототехнике и программированию Центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника Госохотуправления Тюменской области Василия Щепелина "Итоги мероприятий по осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания. Итоги весенней охоты в Тюменской области".

В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Летний сезон для детей: возможные опасности дома и на улице и как их избежать". Спикеры: врач травматолог-ортопед ОКБ №2 Евгений Скрябин, заведующая токсикологическим отделением ОКБ №1 Ирина Чайковская, врач-хирург ожогового отделения ОКБ №1 Дмитрий Кригер.

В Тюмени пройдет первенство России по футболу среди команд спортивных школ.

В с. Онохино в 16 часов начнется праздничное мероприятие "День соседей".

В Заводоуковске в СОШ №2 пройдет теоретический конкурс в рамках спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященной Победе в Великой Отечественной войне.

В Ишиме в СОШ №2 пройдет теоретический конкурс в рамках спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященной Победе в Великой Отечественной войне.

Этот день в истории:

1431 - в Руане сожжена на костре Жанна д’Арк.

1884 - открыто движение по Екатеринославской железной дороге.

1896 - произошла первая автоавария в Нью-Йорке. Автомобиль Генри Уэллса из Спрингфилда столкнулся с велосипедом Ивлина Томаса.

1994 - состоялся дебют телепрограммы "Час пик" Влада Листьева. Первая встреча прошла с Никитой Михалковым.

1995 - в России введена в обращение стотысячная купюра.

2000 - под Лондоном на берегу Темзы заложен памятник Петру Первому.