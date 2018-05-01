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Тюменский парк "Россия - моя история" примет участие в главном музейном событии года

Общество, 16:32 30 мая 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская делегация примет участие в XX Международном фестивале "Интермузей-2018", который пройдет в Москве с 31 мая по 3 июня.

Участниками станут директора и специалисты самых крупных исторических парков страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Якутска, Самары, Южно-Сахалинска, Омска, сообщает Министерство образования и науки РФ. 

В рамках проведения юбилейного XX международного фестиваля "Интермузей-2018" проект "Россия - моя история" представит результаты работы 16 исторических парков. Для всех участников "Интермузея" вход на выставки исторического парка (павильон 57 ВДНХ) свободный.

Это первый опыт участия в "Интермузее" "Россия - моя история" как проекта, спикеры которого в прежние годы выступали в различных сессиях и круглых столах фестиваля. В 2018 году принято решение помимо стенда, рассказывающего о масштабе проекта пригласить к участию представителей региональных парков для обмена опытом и участия в дискуссиях по ключевым темам докладов: изучение истории России, подготовка к ЕГЭ с использованием возможностей экспозиций, создание на базе парков популярных образовательных программ и новых форматов, социальная миссия исторического парка, межкультурная коммуникация в мультимедийной среде и многие другие.

Подарком для всех посетителей фестиваля "Интермузей-2018" от проекта "Россия - моя история" станет приглашение бесплатно посетить исторический парк в павильоне 57 ВДНХ, где по предъявлению бейджа каждый участник сможет пройти на выставки "Романовы", "Рюриковичи", "От великих потрясений к Великой Победе".

Сайт проекта "Россия - моя история", телефон горячей линии: 8-800-555-12-63. 

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# исторический парк «Россия - моя история» , Москва , музей , фестиваль

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