31 мая - события дня

В Тюмени в 8 часов 30 минут в кафе "Среда" (ул. Герцена, 64) начнется двенадцатый интеллектуальный завтрак международного формата CreativeMornings.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется заседание городской думы.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики. 52, большой зал) начнется областной форум "Безопасность на дорогах ради безопасности жизни".

В Тюмени в 10 часов в Белом зале ТюмГУ (ул. Володарского, 6) начнется открытие фестиваля "Православие и СМИ".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя управляющего отделением ПФР по Тюменской области Виталия Левенкова "Материнский капитал: новые возможности использования средств в 2018 году".

В Тюмени в 12 часов малом зале заседаний правительства области (ул. Володарского, 45) начнется заседание Совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области.

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "О деятельности Тюменского областного совета ветеранов. Реализация проекта "Ветеранское подворье", поддержанного Фондом президентских грантов".

В Тюмени пройдет первенство России по футболу среди команд спортивных школ.

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23) начнется пресс-конференция "Подготовка к летней оздоровительной кампании, готовность Ишимского района к старту летнего отдыха".

В с. Викулово в Центре досуга и культуры Викуловского района пройдет ярмарка вакансий рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Этот день в истории:

1578 - итальянский археолог Антонио Босио обнаружил в Риме древние христианские катакомбы.

1863 - открылось пароходство на Енисее.

1879 - в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога.

1884 - доктор Джон Харви Келлог запатентовал пшеничные хлопья.

1891 - во Владивостоке состоялась закладка Транссибирской магистрали.

1987 - в Лондоне впервые исполнен концерт для самого большого в мире барабана диаметром 3,96 м.

1991 - Министерство юстиции России зарегистрировало устав Русской православной церкви.