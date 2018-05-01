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Врио главы администрации Тюмени выберут депутаты городской думы

Политика, 14:09 30 мая 2018

duma.tyumen-city.ru

Выборы временно исполняющего обязанности главы администрации Тюмени станут основным вопросом на заседании городской думы 31 мая.

Президент России Владимир Путин 29 мая назначил Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

Как сообщили корреспонденту агентства "Тюменская линия" в пресс-службе гордумы, по уставу Тюмени в связи с досрочной отставкой главы администрации исполнять обязанности главы должен его первый заместитель.

"В случае отсутствия первого заместителя главы администрации города временное исполнение полномочий возлагается решением Тюменской городской думы на иное должностное лицо администрации города Тюмени", - отмечается в уставе города.

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# Александр Моор , гордума

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