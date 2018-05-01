Житель Заводоуковского района склонил знакомого к употреблению наркотиков

Фото: СК РФ Фото: СК РФ

Мужчину, склонившего односельчанина к потреблению наркотиков, осудят в Заводоуковском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, обвиняемый молодой человек страдает зависимостью от психостимуляторов начальной стадии. В марте 2018 года в салоне автомобиля своего знакомого односельчанина он предложил ему употребить синтетический наркотик. На предложение злоумышленника тот согласился.

В этот же день оба нарушителя были задержаны сотрудниками полиции и доставлены для освидетельствования в медицинское учреждение. Вскоре было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура утвердила по данному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до пяти лет