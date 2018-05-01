1 июня - события дня

В Тюмени в 8 часов 30 минут в конференц-зале отеля "Хилтон" (ул. Орджоникидзе, 46) начнется пресс-подход участников конференции "Актуальные вопросы современной эндокринологии: от открытий к реальной клинической практике".

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Советская, 61 (2 этаж, актовый зал) начнется награждение победителей конкурса детских рисунков "Каждой птице – по домику!".

В Тюмени в 10 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Лесопожарная обстановка на территорий юга Тюменской области в условиях особого противопожарного режима 2018 года". Спикеры: начальник ГУ МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин, директор лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов.

В Тюмени в 10 часов в ТИУ (ул. Мельникайте, 72, ауд. 302) начнется прием делегации правительства Республики Крым.

В Тюмени в 11 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется торжественная церемония награждения победителей проекта-конкурса "Здоровая школа".

В Тюмени в 12 часов в ДТиС "Пионер" начнется праздничная программа, посвященная Международному дню защиты детей "Вот оно какое наше лето".

В Тюмени в 13 часов 30 минут от администрации города начнется пресс-тур "Капитальный ремонт жилого дома".

В Тюмени в 14 часов в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется торжественное открытие Кубка по самбо полномочного представителя президента РФ в УФО.

В Тюмени в 16 часов в зале "Сибирь" тюменского технопарка начнется пресс-конференция, посвященная форуму InnoWeek-2018.

В Тюмени в 16 часов в районе Лесобазы (ул. Лесопарковая) начнется торжественное открытие и гонка-критериум открытого чемпионата и первенства Тюмени по велосипедному спорту.

В Тюмени в 17 часов в Тюменском президентском кадетском училище начнется праздничный концерт "Дорога детства", посвященный Международному дню защиты детей.

В Тюмени в 10 часов в районе п. Боровский (19 км Ялуторовского тракта) начнется торжественное открытие 49-го сезона работы Тюменской детской железной дороги.

В Тюмени состоится официальное представление врио губернатора Тюменской области Александра Моора полномочным представителем президента РФ в УФО Игорем Холманских.

В Тюмени в Тюменском индустриальном университете пройдет финал XI Международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2017/18".

В Тюмени пройдет научно-практическая конференция: "Актуальные вопросы современной эндокринологии: от открытий к реальной клинической практике".

В п. Московском в парке Молодежный пройдет мероприятие, посвященное Дню защиты детей.

Этот день в истории:

1831 - английский исследователь Росс открыл северный магнитный полюс.

1862 - на всей территории США запрещено рабство.

1867 - в России введен институт мировых судей.

1922 - открыта первая в СССР международная авиалиния Москва - Кенигсберг.

1925 - создана американская автомобильная компания "Крайслер".

1935 - в Англии введен экзамен на получение водительских прав и автомобильные номера.

1936 - открылась первая в СССР трансконтинентальная авиалиния из Москвы во Владивосток.

1938 - вышел первый номер журнала комиксов Action Comics, в котором появился знаменитый герой комиксов Супермен.

1950 - фирма грамзаписи Decca Records выпустила первую в мире пластинку на 33,3 об./мин.

1960 - в Москве открыт международный аэропорт Шереметьево.

1980 - начал работу телеканал Теда Тернера CNN (Cable News Network), первый круглосуточный информационный канал.