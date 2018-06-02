Тюменские подростки прошли "TREКбезопасности"

архивное фото. Аванпост. архивное фото. Аванпост.

Заключительный этап социального проекта “TREKбезопасности" пройдет в июне. Ребята из неблагополучных семей под руководством специалистов МЧС и добровольцев ТРО "Российский союз спасателей" прошли теоретический и практический курсы по основам безопасности.

Первоначально участники из города Тюмени и Тюменского района еженедельно проходили подготовку по оказанию первой медицинской помощи, выживанию в природной среде, верховой езде.

Отметим, юноши и девушки, которые заинтересовались конным спортом, готовятся к соревнованиям. Им придется правильно взнуздать и оседлать коня, на время пройти все заданные пункты, ориентируясь по карте на местности. Победители смогут влиться в детско-юношеское движение "Школа безопасности", что даст возможность в будущем получить рекомендации для обучения на спасателя, сообщает ТРО "Россоюзспас".