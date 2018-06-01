2 июня - события дня
В Тюмени в 9 часов в "Медицинском городе" (ул. Барнаульская, 32, поликлиническое отделение) начнется день борьбы с меланомой.
Тюмени в 10 часов по адресу ул. Геологоразведчиков, 6а начнется торжественное открытие чемпионата и первенства Тюменской области по автомодельному спорту в классах кордовых и радиоуправляемых моделей.
В Тюмени в 10 часов на площади 400-летия Тюмени начнется фестиваль "Здоровый город".
В Тюмени в 10 часов на территории турбазы "Авангард" (ул. Веселая, 2, район озера Цимлянское) начнется шествие "Парад семьи".
В Тюмени в 11 часов на Ирбитском тракте (район д. Кулакова) начнется индивидуальная гонка с раздельного старта в рамках открытого чемпионата и первенства Тюмени по велосипедному спорту.
В Тюмени в 14 часов на малой арене стадиона "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется Всероссийский фестиваль красок.
В Тюмени в 22 часа на пруду Южный начнется фестиваль водных фонариков.
В Тюмени продолжится первенство России по футболу среди команд спортивных школ.
В п. Новотарманский пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по авиамодельному спорту (классы 1/2F-3D, F-5D/400).
В п. Боровский в 10 часов начнутся летние сельские спортивные игры Тюменского района.
Этот день в истории:
1474 - рухнул незавершенный Успенский собор в Московском Кремле.
1842 - вышел первый том "Мертвых душ" Николая Гоголя.
1864 - в Москве открыт первый в России зоологический сад.
1891 - по предложению ирландца Уильяма Мак Крума в футболе введено пенальти.
1896 - итальянец Гульельмо Маркони в США запатентовал радио.
1924 - все индейцы США получили американское гражданство.
1946 - по итогам плебисцита в Италии прекратила существование итальянская монархия.
1968 - рукопись романа "Архипелаг ГУЛАГ" Александр Солженицын переправил за границы СССР.