2 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 9 часов в "Медицинском городе" (ул. Барнаульская, 32, поликлиническое отделение) начнется день борьбы с меланомой.

Тюмени в 10 часов по адресу ул. Геологоразведчиков, 6а начнется торжественное открытие чемпионата и первенства Тюменской области по автомодельному спорту в классах кордовых и радиоуправляемых моделей.

В Тюмени в 10 часов на площади 400-летия Тюмени начнется фестиваль "Здоровый город".

В Тюмени в 10 часов на территории турбазы "Авангард" (ул. Веселая, 2, район озера Цимлянское) начнется шествие "Парад семьи".

В Тюмени в 11 часов на Ирбитском тракте (район д. Кулакова) начнется индивидуальная гонка с раздельного старта в рамках открытого чемпионата и первенства Тюмени по велосипедному спорту.

В Тюмени в 14 часов на малой арене стадиона "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется Всероссийский фестиваль красок.

В Тюмени в 22 часа на пруду Южный начнется фестиваль водных фонариков.

В Тюмени продолжится первенство России по футболу среди команд спортивных школ.

В п. Новотарманский пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по авиамодельному спорту (классы 1/2F-3D, F-5D/400).

В п. Боровский в 10 часов начнутся летние сельские спортивные игры Тюменского района.

Этот день в истории:

1474 - рухнул незавершенный Успенский собор в Московском Кремле.

1842 - вышел первый том "Мертвых душ" Николая Гоголя.

1864 - в Москве открыт первый в России зоологический сад.

1891 - по предложению ирландца Уильяма Мак Крума в футболе введено пенальти.

1896 - итальянец Гульельмо Маркони в США запатентовал радио.

1924 - все индейцы США получили американское гражданство.

1946 - по итогам плебисцита в Италии прекратила существование итальянская монархия.

1968 - рукопись романа "Архипелаг ГУЛАГ" Александр Солженицын переправил за границы СССР.