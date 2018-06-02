3 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

Тюмени в 8 часов на 52 счетных участках начнется предварительное голосование по выбору кандидатов от "Единой России", которые будут баллотироваться в Тюменскую городскую думу.

В Тюмени в 9 часов по адресу ул. Геологоразведчиков, 6а начнутся соревнования в рамках чемпионата и первенства Тюменской области по автомодельному спорту в классах кордовых и радиоуправляемых моделей.

В Тюмени в 10 часов на площадках города стартуют мероприятия в рамках программы "Тюменское лето".

В Тюмени в 11 часов на Ирбитском тракте (район д. Кулаково) начнется групповая гонка с общего старта в рамках открытого чемпионата и первенства Тюмени по велосипедному спорту.

В Тюмени в 12 часов на Цветном бульваре пройдет Всероссийский парад влюбленных.

В Тюмени в 14 часов на малой арене стадиона "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется Всероссийский фестиваль красок.

В Тюмени в 14 часов в ТЦ "Галерея Вояж" начнется розыгрыш подарков среди участников проекта "Я верю в будущее".

В п. Новотарманский пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по авиамодельному спорту (классы 1/2F-3D, F-5D/400).

Этот день в истории:

1843 - родился Климент Тимирязев, российский ученый, основоположник отечественной школы физиологии растений.

1885 - родился Яков (Янкель) Свердлов, один из организаторов Октябрьского вооруженного восстания 1917 году, с 8 (21) ноября 1917 года председатель ВЦИК.

1925 - родился Анатолий Эфрос, советский театральный режиссер.

1826 - в Петербурге в возрасте 59 лет скончался Николай Карамзин - писатель, журналист, историк.

1875 - умер Жорж Бизе, французский композитор.

1899 - умер австрийский композитор Иоганн Штраус-сын.

1915 - в ходе наступления на Восточной фронте немцы взяли русскую крепость Перемышль.

1924 - умер австрийский писатель Франц Кафка.

1927 - в Москве снесены Красные ворота.

1944 - в Литве гитлеровцы сожгли деревню Пирчюпис вместе со 119 жителями.

1989 - умер Аятолла Хомейни, духовный и политический вождь Ирана с 1979 года.

1992 - в России создан новый орган государственного управления – Совет безопасности.

1998 - крушение ICE у Эшеде - крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории современной Германии.

2006 - парламент Черногории провозгласил независимость страны.

2010 - стартовал третий этап проекта Марс-500.