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4 июня - события дня

Общество, 18:00 03 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке начнется официальное открытие форума InnoWeek-2018.

В Тюмени в 11 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся финальные соревнования городской спартакиады "Малыш".

Этот день в истории:

1703 - заложен домик Петра I (старейшее здание Санкт-Петербурга).

1070 - во Франции изобрели сыр рокфор.

1856 - основана Третьяковская галерея.

1916 - начался Брусиловский прорыв (Первая мировая война) - наступательная операция русской армии.

1922 - вышел первый номер главного советского сатирического журнала "Крокодил".

1944 - звание Героя Советского Союза было присвоено Якову Неумоеву, участнику Великой Отечественной войны, уроженцу д. Троица Уватского района Тюменской области.

1962 - на советский экран вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль".

1977 - поступил в продажу Apple II - первый персональный компьютер.

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