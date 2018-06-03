4 июня - события дня
В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке начнется официальное открытие форума InnoWeek-2018.
В Тюмени в 11 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся финальные соревнования городской спартакиады "Малыш".
Этот день в истории:
1703 - заложен домик Петра I (старейшее здание Санкт-Петербурга).
1070 - во Франции изобрели сыр рокфор.
1856 - основана Третьяковская галерея.
1916 - начался Брусиловский прорыв (Первая мировая война) - наступательная операция русской армии.
1922 - вышел первый номер главного советского сатирического журнала "Крокодил".
1944 - звание Героя Советского Союза было присвоено Якову Неумоеву, участнику Великой Отечественной войны, уроженцу д. Троица Уватского района Тюменской области.
1962 - на советский экран вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль".
1977 - поступил в продажу Apple II - первый персональный компьютер.