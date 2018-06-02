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Публичные слушания: жители Голышманово решили - городу быть

Политика, 10:24 02 июня 2018

фото Влада Удилова

Сельские поселения Голышмановского района должны быть преобразованы в единое муниципальное образование со статусом городского округа. Такое решение приняли жители района, пришедшие на публичные слушания, которые состоялись 14 мая.

Вопрос о преобразовании Голышманово в город поднимался неоднократно, на именно в 2018 году район достиг всех показателей, которые позволяют претендовать на данное преобразование. Публичные слушания инициировали депутаты местной думы.

В соответствии с законом, теперь этот вопрос рассмотрят депутаты районной думы. Если народные избранники поддержат инициативу жителей, то направят соответствующее обращение в Тюменскую областную думу.

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