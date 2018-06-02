Названы победители конкурса грантов на реализацию творческих проектов “MyART”
Итоги конкурса грантов на реализацию творческих проектов “MyART” подвели на торжественной церемонии. Согласно решению экспертного совета грантообладателями стали шесть проектов.
Общий грантовый фонд конкурса - 2 млн рублей. Каждый участник мог претендовать на сумму от 50 до 500 тыс. рублей.
"Важно, когда в проекте есть авторская энергия, то есть человек понимает, зачем он делает мероприятие, на кого оно рассчитано и какой результат стоит ожидать. Исходя из опыта, считаю, что проекты, которые понимают проблему целевой аудитории и предлагают конкретное решение вопроса, быстро находят инвесторов и партнеров для реализации", – считает одна из членов экспертной комиссии Нина Косицына.
В итоге грантообладателями стали: орггруппа X Международного молодежного театрального фестиваля "Живые лица" - 500 тыс. рублей, хореографическая мастерская Александры Балецкой, III Всероссийский фестиваль хореографических спектаклей "Без слов" - 360 тыс. рублей, театр-студия "Группа 208", лаборатория "Театральный художник" - 330 тыс. рублей, коллектив “BreakFastBand”, Креативное агентство “FOL’GA”, Второй фестиваль комедийной импровизации “Theater Games”- 285 тыс. рублей, Юлия Вологжанина, выставка - инсталляция "Homeland/Hostland"(Родина/Принимающая сторона) - 275 тыс. рублей, Алексей Южаков, документально - художественный фильм "Театр. Только по любви" - 250 тыс. рублей
Также эксперты выделили ряд проектов: сертификат на реализацию музыкальных проектов на площадке МТЦ "Космос" получили: “FREEMUSIC 2.0” (руководитель – Сергей Черня), региональный фестиваль электронной музыки "Нефть" (руководитель – Юрий Куликов), проект “MP3” (руководитель – Сергей Чирятьев), "Музыкальный калейдоскоп" (руководитель – Анастасия Жигалина), Всероссийский фестиваль независимой авторской музыки "Моя волна" (руководитель – Сюзанна Иванова).
Подобный конкурс проводится во второй раз, но в 2017 году проекты должны были соответствовать театральной или околотеатральной тематике. В этом году организаторы расширили список направлений конкурса: к уже имеющимся фестивальным, гастрольным, образовательным, экспозиционным и издательским добавили музыкальные и социально-театральные проекты.
Напомним, заявки на конкурс могли подать актеры, режиссеры, музыканты, художники, танцовщики, писатели, пишет "Мой портал".