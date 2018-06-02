Названы победители конкурса грантов на реализацию творческих проектов “MyART”

Фото: Космос | Молодежный театральный центр Фото: Космос | Молодежный театральный центр

Итоги конкурса грантов на реализацию творческих проектов “MyART” подвели на торжественной церемонии. Согласно решению экспертного совета грантообладателями стали шесть проектов.

Общий грантовый фонд конкурса - 2 млн рублей. Каждый участник мог претендовать на сумму от 50 до 500 тыс. рублей.

"Важно, когда в проекте есть авторская энергия, то есть человек понимает, зачем он делает мероприятие, на кого оно рассчитано и какой результат стоит ожидать. Исходя из опыта, считаю, что проекты, которые понимают проблему целевой аудитории и предлагают конкретное решение вопроса, быстро находят инвесторов и партнеров для реализации", – считает одна из членов экспертной комиссии Нина Косицына.

В итоге грантообладателями стали: орггруппа X Международного молодежного театрального фестиваля "Живые лица" - 500 тыс. рублей, хореографическая мастерская Александры Балецкой, III Всероссийский фестиваль хореографических спектаклей "Без слов" - 360 тыс. рублей, театр-студия "Группа 208", лаборатория "Театральный художник" - 330 тыс. рублей, коллектив “BreakFastBand”, Креативное агентство “FOL’GA”, Второй фестиваль комедийной импровизации “Theater Games”- 285 тыс. рублей, Юлия Вологжанина, выставка - инсталляция "Homeland/Hostland"(Родина/Принимающая сторона) - 275 тыс. рублей, Алексей Южаков, документально - художественный фильм "Театр. Только по любви" - 250 тыс. рублей

Также эксперты выделили ряд проектов: сертификат на реализацию музыкальных проектов на площадке МТЦ "Космос" получили: “FREEMUSIC 2.0” (руководитель – Сергей Черня), региональный фестиваль электронной музыки "Нефть" (руководитель – Юрий Куликов), проект “MP3” (руководитель – Сергей Чирятьев), "Музыкальный калейдоскоп" (руководитель – Анастасия Жигалина), Всероссийский фестиваль независимой авторской музыки "Моя волна" (руководитель – Сюзанна Иванова).

Подобный конкурс проводится во второй раз, но в 2017 году проекты должны были соответствовать театральной или околотеатральной тематике. В этом году организаторы расширили список направлений конкурса: к уже имеющимся фестивальным, гастрольным, образовательным, экспозиционным и издательским добавили музыкальные и социально-театральные проекты.

Напомним, заявки на конкурс могли подать актеры, режиссеры, музыканты, художники, танцовщики, писатели, пишет "Мой портал".